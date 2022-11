Moradores encontram bebê recém-nascida dentro de mochila jogada em rio

Segundo testemunhas, um homem em uma moto teria jogado a bebê da Ponte da Picopeba

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma mochila jogada no Rio Capibaribe, no bairro de Tiúma, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (17). Segundo testemunhas, um homem em uma moto teria jogado a bebê da Ponte da Picopeba.

A recém-nascida foi encontrada por ribeirinhos que estavam embaixo da ponte. Eles viram a bolsa caindo no rio e ouviram o choro da bebê logo em seguida. Os moradores abriram a mochila e, dentro dela, estava a menina. A Polícia Militar disse que ela tinha poucas horas de vida.

Os moradores que encontraram a bebê, então, acionaram a PM, por volta das 8h30 desta quinta-feira (17). Agentes do 20º Batalhão da Polícia Militar levaram a bebê para o Hospital Petronila Campos, da rede municipal. A prefeitura disse que o quadro de saúde da menina é considerado estável e informou que ela não tem lesões físicas aparentes.

Ainda segundo a administração municipal, o cordão umbilical da recém-nascida aparentava ter sido cortado de maneira não profissional. Também de acordo com a prefeitura, a menina pesa 2,57 quilos e permanece em observação médica por 48 horas, antes de ser entregue ao Conselho Tutelar de São Lourenço da Mata, que acompanha esse caso.