Moradores denunciam edifício por arremessar lixo e fezes pela janela

Moradores de casas vizinhas a um edifício em Praia Grande, no litoral de São Paulo, denunciaram o prédio após câmeras de monitoramento registrarem sacos com fezes animais e lixo sendo jogados pelas janelas de alguns apartamentos.

O condomínio fechado, onde estão localizadas as casas, sofreu prejuízos com a quebra de itens devido ao impacto do material jogado e com as câmeras de monitoramento instaladas.

O advogado que representa os moradores das casas informou que vai requerer junto ao edifício o ressarcimento sobre os gastos e buscar uma solução para os resíduos arremessados pelas janelas, além de uma indenização pelos danos causados.