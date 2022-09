Morador desaparecido é filmado entrando com combustível em prédio que pegou fogo

Um corpo carbonizado foi encontrado nesta quinta-feira (15) no apartamento e a suspeita da Polícia Civil é que seja dele

Imagens das câmeras de segurança do prédio mostra quando o morador Reginaldo Pereira dos Santos, que está desaparecido, entra com um galão de combustível no prédio que pegou fogo no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

O delegado Washington da Conceição disse que não descarta a possibilidade de suicídio.

“Eu tive acesso a vídeos de câmeras de segurança que mostram que o Reginaldo foi comprar combustível, com um galãozinho. As imagens mostram ele entrando no prédio, mas não mostram ele saindo”, disse o delegado.

Nas imagens das câmeras de segurança do prédio é possível ver quando, às 15h32 de domingo (11), Reginaldo desce até a garagem, entra no carro e sai. Pouco mais de 20 minutos depois, ele volta, estaciona no mesmo lugar e desce do veículo carregando um galão. No minuto seguinte, outra câmera registrou ele no elevador, carregando galão.

O delegado informou que as câmeras não registraram Reginaldo saindo do prédio, depois que o incêndio começou.

O gerente do Instituto de Criminalística, Olegário Augusto, disse que o corpo foi encontrado em meio aos entulhos e, devido ao estado em que estava, só foi possível ser localizado em uma nova visita da perícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por perícia para ser identificado oficialmente. De acordo com o delegado, o laudo deve ficar pronto na próxima semana.

O apartamento fica no 29º andar e pegou fogo na tarde de domingo (11). Um vídeo mostra o fogo e a fumaça saindo pela janela. A suspeita é que as chamas começaram após uma briga entre um casal.

Incêndio após briga



Segundo o boletim de ocorrência registrado na polícia, Reginaldo morava no apartamento com o marido e, no domingo, acabaram brigando. O companheiro, então, foi até a casa da mãe de Reginaldo para tentar falar sobre a divisão do apartamento financiado.

O delegado disse ainda que já ouviu sete pessoas. De acordo com os depoimentos, o casal estava se separando e, por isso, estavam tendo brigas em relação a divisão do apartamento – que estaria no nome do companheiro, e da mobília – que teria sido paga por Reginaldo.

“Como eles estavam se separando, estava tendo uma disputa para saber quem ficaria no apartamento. Eles tiveram uma briga de tapas, um agrediu o outro”, disse.

Ainda de acordo com o delegado, após o incêndio, o marido dele voltou ao prédio, mas, ao chegar ao local, junto com a sogra, já encontraram o apartamento em chamas. Desde então, Reginaldo não foi mais visto.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o carro de Reginaldo foi encontrado na garagem com todos os documentos.