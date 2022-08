Morador de rua rua morre atropelado, em Manaus

Segundo testemunhas, a vítima tentou atravessar correndo um trecho do terminal, quando foi atingido pelo micro-ônibus

Um morador de rua morreu atropelado por um micro-ônibus de uma empresa de transporte, na noite desta quarta-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 20h, no Terminal da Matriz, no Centro de Manaus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas a equipe médica apenas constatou a morte da vítima.

Ainda segundo a polícia, o motorista envolvido no acidente permaneceu no local e foi levado para prestar esclarecimento no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), no primeiro semestre deste ano, mais de 120 mortes foram registradas em acidentes de trânsito na capital amazonense. Esse é a quinta morte só nestes três primeiros dias do mês de agosto.