Morador de rua enfrenta incêndio para salvar cães e gatos em ONG

Lívia Marra

São Paulo, SP

Um morador de rua se arriscou e enfrentou um incêndio para resgatar cães e gatos em uma ONG em Atlanta, nos Estados Unidos.

O fogo começou na cozinha, e a fumaça se espalhou pelo W-Underdogs, no dia 18. O local funciona como abrigo, mas também atua com jovens carentes por meio do cuidado com os animais.

Keith Walker, 53, que vive nas ruas desde os 13, costuma deixar seu cachorro diariamente na ONG. Estava indo buscar o pit bull Bravo para um passeio quando percebeu o incêndio.

Ele admitiu à CNN ter ficado com medo da fumaça, mas não hesitou para salvar os seis cães e dez gatos que estavam no local.

“Se você ama um cachorro, pode amar qualquer pessoa no mundo. Meu cachorro é meu melhor amigo, e eu não estaria aqui sem ele, então eu sabia que tinha que salvar todos os outros cães”, disse.

De acordo com a emissora, bombeiros foram chamados e cuidariam do resgate, mas Walker prontamente fez o trabalho.

Embora o abrigo não tenha ficado totalmente destruído, os animais foram transferidos. Isso porque a ONG já estava de mudança para outro endereço, onde os cães e gatos agora vivem.

Em rede social, o W-Underdogs fez agradecimento público ao homem “que corajosamente salvou” os animais.

As informações são da FolhaPress