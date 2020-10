Modelo tem polegar arrancado após ser assassinada

PUBLICIDADE

A modelo e bioquímica russa Ekaterina Antontseva, de 34 anos, foi encontrada morta no último fim de semana. O crime ocorreu no apartamento em que ela vivia, em São Petersburgo (Rússia). De acordo com a polícia local, a mulher foi estrangulada ou sufocada na quinta-feira (22). O namorado de Ekaterina, um empresário da construção civil, foi quem encontrou o corpo.

Após assassinar a mulher, o suspeito teria arrancado um dos polegares dela. Em seguida, ele utilizou o membro para acessar o celular da vítima e enviar uma mensagem ao chefe dela, avisando que a Ekaterina iria faltar ao trabalho.

A vítima trabalhava como bioquímica no Instituto Tecnológico de São Petersburgo e também fazia ensaios e campanhas como modelo.

Segundo o “Daily Mirror”, um homem, identificado apenas como Artyom, de 36 anos, foi detido sob suspeita de ser o autor do crime. Antes de deixar o apartamento, o assassino selou com fita adesiva a porta e as janelas, para não deixar o cheiro do corpo em decomposição vazar.

De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por uma dívida. Artyom devia dinheiro a Ekaterina e ambos iniciaram uma discussão que acarretou no assassinato.