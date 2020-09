Modelo rainha do Carnaval de BH sofre injúria racial: “você é uma macaca, arrogante”

PUBLICIDADE

A modelo e atriz Lais Aparecida da Silva, Rainha do Carnaval de Belo Horizonte em 2020, foi vítima de injúria racial após rejeitar um pedido de encontro. O suspeito agrediu Lais verbalmente, por meio de um áudio. Confira abaixo.

A modelo relatou que o homem disse que havia se sentido atraído pelas fotos dela nas redes sociais. Como o suspeito não se identificou e também não possuía foto no aplicativo, ela o bloqueou. No entanto, ele insistiu e mandou mensagem de outro número a chamando para sair. Após mais uma negativa, o homem iniciou as ofensas.

Na tarde dessa terça-feira (1º), Lais denunciou o homem e registrou um boletim de ocorrência. Ela também também utilizou o Disque 100, canal no qual é possível denunciar qualquer violação contra os direitos humanos.