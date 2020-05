Modelo pedida em casamento em troca de camelos diz não estar à venda

PUBLICIDADE 

Durante o período de quarentena, a modelo Dora Rodriguez está ficando em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e, após ser finalista do Miss Universo Canadá e capa da revista playboy, ela chamou atenção ao ser pedida em casamento em troca de 200 camelos.

Dora comentou sobre as dificuldades que tem enfrentado para lidar com o assédio dos internautas nas redes sociais. “Estou recebendo centenas de pedidos de casamento por dia, eu não tenho mais paz! Eu não quero me casar tão cedo, nem com todo o dinheiro do mundo! Não estou à venda”, desabafou.

Bloquear minhas redes será a decisão mais difícil da minha vida, mas se atrapalha a minha paciência, não terei outra alternativa”, disse.