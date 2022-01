Miss EUA morre aos 30 anos após cair de prédio em Nova York

O corpo foi encontrado pela polícia no domingo, em Manhattan. Kryst era também advogada e repórter no programa de entretenimento Extra

Cheslie Kryst, vencedora do concurso Miss USA 2019, morreu aos 30 anos após cair de um prédio em Nova York. Segundo a NBC, o corpo foi encontrado pela polícia na manhã de domingo (30) no centro de Manhattan.

Kryst era também advogada e repórter no programa de entretenimento Extra. “É com muita tristeza que informamos a morte de nossa querida Cheslie. Sua luz inspirou outros ao redor do mundo com sua beleza e força. Cheslie era símbolo de amor, seja por seu trabalho como advogada, como Miss EUA e como apresentadora. Mas especialmente como filha, irmã, amiga, mentora e colega”, disse um comunicado oficial da família.

Em nota, o Extra lamentou a morte e afirmou que Kryst era parte da família que faz a atração. Em 2019, após vencer o Miss EUA, a modelo e advogada competiu no Miss Universo.