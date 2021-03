Militar é morto ao tentar defender sogra de assalto

Suspeitos fugiram com os pertences dos clientes e o dinheiro do ponto comercial

Um sargento do exército foi morto a tiros após reagir a um assalto nessa segunda-feira (8). De acordo com a polícia, ele tentou defender a sogra, que é proprietária do comércio que estava sendo saqueado. Os suspeitos do crime são procurados.

José Augusto dos Santos Araújo, de 30 anos, entrou no comércio da sogra e flagrou os suspeitos armados. Na sequência, o militar reagiu ao assalto e acabou sendo alvejado. Os suspeitos fugiram com os pertences dos clientes e o dinheiro do ponto comercial.

O corpo de José foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passou por uma autopsiado. O enterro do militar deve ocorrer nesta terça-feira (9) no cemitério da cidade. A polícia procura pelos suspeitos e o caso segue sendo investigado como latrocínio.