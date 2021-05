Militar do Exército morre durante treinamento

Militar se afogou após sofrer um mal súbito durante um treinamento no ponto conhecido como Canal do Tamengo

Um tenente do Exército Brasileiro de 29 anos veio a óbito, na manhã desta sexta-feira (21), durante um treinamento da corporação. De acordo com uma nota publicada pelo Comando Militar do Oeste, Gustavo Gregolin se afogou após sofrer um mal súbito. O caso ocorreu no rio Paraguai, em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande-MS.

O Comando Militar do Oeste informou ainda que instaurou um Inquérito Policial Militar para investigar os fatos. De acordo com o boletim de ocorrência, o treinamento era feito no ponto conhecido como Canal do Tamengo. Uma equipe retirou o militar da água e realizou uma manobra de reanimação cardiorrespiratória. Na sequência, o rapaz foi encaminhado à Santa Casa de Corumbá, onde recebeu mais 30 minutos de tentativas de reanimação, mas não resistiu.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte a esclarece. O Comando Militar do Oeste instaurou Inquérito Policial Militar para apuração do fato.

Gustavo Gregolin havia entrado para o Exército em 11 de fevereiro de 2012 e se formou pela Academia Militar das Agulhas Negras, sendo declarado Aspirante-à-Oficial da Arma de Comunicações em 2016. Atualmente, ele servia no 9º Batalhão de Guerra Eletrônica, sediado em Campo Grande.