Milionário é obrigado a demolir mansão avaliada em R$ 345 milhões por irregularidades

O milionário britânico Patrick Diter e sua esposa Monica correm o risco de ter sua mansão, que vale cerca de R$ 345 milhões, demolida por ordem judicial do mais alto tribunal judicial da França. O promotor imobiliário construiu a mansão, pois queria comprar uma vila na região de Toscana, na Itália.

Por não comprarem a vila, o casal construiu sua própria mansão no estilo toscano, em Grasse, uma cidade no sul da França. A propriedade possui quase 10 quilômetros quadrados e foi apelidade de Chateau Diter, que significa Castelo Diter em português.

O casarão possui 18 suítes, dois helicópteros, uma piscina e jardins bem cuidados. Em 2019, foi tomada a decisão de que o Castelo Diter foi construído ilegalmente, e foi ordenado que Diter o demolisse em 18 meses, informou o boletim Airmail. Além disso, ele também recebeu uma multa do equivalente a quase R$ 3 milhões, e teria um adicional de cerca de R$ 3.000 por dia se não fosse demolido.

O produtor imobiliário quer manter sua propriedade luxuosa de pé, por isso, as multas estão acumuladas. Quase dois anos depois do mandato de demolição, o proprietário ainda não se deu por vencido. Segundo o jornal The Guardian, o castelo foi construído sem permissão em uma área florestal protegida.

“Esta decisão não é o epílogo deste caso”, disse o advogado de Diter, Philippe Soussi, de acordo com o Airmail. “Mesmo a ideia de demolir o Castelo Diter, que é uma obra-prima arquitetônica, é inimaginável e tola. Vamos lutar para evitar isso”. Porém, nas audiências de 2016 e 2017, Diter admitiu que se esqueceu de pedir uma licença de construção para o castelo e ignorou as liminares para suspender a construção

A mansão foi construída entre os anos de 2000 e 2011, de acordo com o jornal francês Le Monde. Em 2009, um grupo de vizinhos já havia levado Diter ao tribunal ao afirmar que “o frenesi de construção tinha que parar”, segundo o portal Daily Mail. Os vizinhos reclamavam do barulho no castelo ao longo dos anos e receberam danos em dinheiro depois que a propriedade foi alugada para fazer filmes e casamentos.

O Castelo Diter também era palco para festas que já chegaram a atrair 2.000 convidados, que circulavam de carro e helicóptero. A mansão tem um sistema de som que conta com 132 alto-falantes distribuídos pelo terreno. Além disso, a propriedade pode abrigar até 36 pessoas, e oferece vários salões, biblioteca, lareira no estilo do século 15 e uma sala de degustação de vinhos.

As informações são da FolhaPress