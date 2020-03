Menor é suspeito de matar o pai com disparo acidental de arma de fogo

PUBLICIDADE 

Um adolescente de 15 anos é suspeito de matar o pai após a arma, de fabricação caseira, disparar acidentalmente. O caso aconteceu no sábado (29).

Segundo informações repassadas à polícia pelo cunhado do menor, o adolescente chegou em casa relatando que manuseava a arma, quando ela disparou e acertou o pai. A vítima do disparo, Deolino Alves de Sena, morreu no local, em São José de Alcobaça-BA.

De acordo com o cunhado do suspeito, o menor sofre de depressão e toma remédios controlados. Segundo a polícia local, o adolescente ficou calado na delegacia e não respondeu às perguntas dos oficiais.

Por se tratar de um provável acidente, o adolescente não foi apreendido e está sob a responsabilidade do conselho tutelar do município.