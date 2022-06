Menino tem pescoço cortado por linha de cerol

“A médica que o atendeu disse que ele nasceu de novo. Por pouco não pegou na veia do coração”, disse a mãe do menino, emocionada

Um menino de 13 anos teve o pescoço cortado por uma linha de cerol enquanto andava de bicicleta, em Camboriú (SC), no último domingo (12).

Ao G1, a mãe do menino, Silvana Maria Vicente, contou que ele precisou de 12 pontos na região. “A médica que o atendeu disse que ele nasceu de novo. Por pouco não pegou na veia do coração”, disse, emocionada.

De acordo com Silvana, o homem que estava com a pipa viu o jovem se ferir, mas não prestou socorro. “Ele viu o pescoço do meu filho e não ajudou. Então, meu filho veio até onde eu estava, sozinho, pedalando. Quando vi ele se aproximando com muito sangue, perguntei o que tinha acontecido. Ele levantou o pescoço e eu me desesperei”, continuou.

Para levar o filho ao hospital, Silvana precisou pedir ajuda a um conhecido que passava no local. “Ele está bem, agora. Estamos indo com ele no posto de saúde fazer os curativo”, diz.

Ainda de acordo com o portal, as Polícias Militar e Civil não foram acionadas para atender a ocorrência ou investigar o caso. A mãe conta que, quando viu o ferimento, só pensou em ir ao hospital.