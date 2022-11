Menino que viralizou ao fazer o próprio álbum da Copa do Mundo desenha figurinhas de jogadores convocados

“Estou aqui fazendo minhas figurinhas para completar meu álbum e estou a todo vapor”, disse o menino

Menino que viralizou ao desenhar o próprio álbum da Copa do Mundo, em Goiânia, desenhou figurinhas dos jogadores convocados que não estavam em seu álbum. Em um vídeo gravado pelo pai dele, João Teixeira, João Gabriel Nery dos Santos conta ter acordado às 5h desta quinta-feira (10) para desenhar as figurinhas que ele começou no dia anterior.

“Estou aqui fazendo minhas figurinhas para completar meu álbum e estou a todo vapor”, disse o menino.

Encantado com a criatividade do menino, o pai de João Gabriel disse que ouviu a lista de jogadores pelo rádio e fez a lista a pedido do menino para que ele pudesse fazer os desenhos, sem que faltasse jogadores.

“Achei o máximo. Ele participa de um projeto de manhã e tem aula a tarde. Como ele chega cansado da escola, quis levantar às 5h para poder desenhar”, explicou o pai.

Fotos mostram as figurinhas, ainda não finalizadas, que foram rascunhadas e coloridas pelo menino.

“Ele faz os desenhos em uma fita, colore, recorta e depois cola no albunzinho dele”, complementou.

A convocação doa 26 jogadores da seleção brasileira foi anunciada pelo técnico Tite, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na segunda-feira (7). Entre os jogadores que o menino desenhou, estão:

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Alex Telles (Sevilla-ESP)

Daniel Alves (Pumas-MEX)

Danilo (Juventus-ITA)

Bremer (Juventus-ITA)

Éder Militão (Real Madrid-ESP)

Marquinhos (PSG-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Neymar (PSG-FRA)

Pedro (Flamengo)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A copa começa no próximo dia 20 de novembro e será realizada no Qatar.