Menino que vende trufas com os pais relata humilhação: ‘mulher disse para as filhas estudarem para não ficarem iguais a mim’

Luiz Neto, de 11 anos, estava vivendo um dia normal, vendendo bombons para ajudar a família, quando ouviu uma mulher dizer para as filhas que elas deveriam estudar para não ficarem iguais as ele. O menino, que está prestes a começar o 6º ano e sonha em ser defensor público, ficou muito triste com a fala da mulher.

O caso ocorreu em Teresina-PI, no domingo (19) e ganhou repercussão nas redes sociais. Comovidos com a história de Luiz, servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí entraram em contato com a família dele e marcaram uma visita do menino ao local, onde ele conheceu o Defensor Público Geral, Erisvaldo Marques dos Reis, nesta quarta-feira (22).

Em entrevista ao Portal G1, Neto Moreira, pai do menino, contou que a venda de bombons e o salário da esposa, que é empregada doméstica, são as principais fontes de renda da família. Ele disse o filho estava apenas oferecendo os bombons na pizzaria onde a família costuma vender quando a mulher alertou as filhas para não seguirem o exemplo dele.

O pai do menino, que ficou indignado com a situação, resolveu fazer um desabafo na página dele no Instagram. O desabafo gerou uma onda de comentários apoiando a família e, após o caso ganhar repercussão, algumas pessoas ficaram sensibilizadas com o ocorrido e resolveram ajudar a família. O menino ganhou uma bolsa de estudo integral em uma escola particular da cidade.

Neto Moreira, que tinha cursado até o 8º período do curso de direito e teve que deixar os estudos, também recebeu uma bolsa de estudos para completar o ensino superior em uma faculdade particular.