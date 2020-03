Menino que levou tiro na cabeça do próprio pai, não resiste e morre no hospital

PUBLICIDADE 

João Lucas Diniz, de 3 anos, morreu na manhã desta terça-feira (10), por não resistir aos ferimentos de um tiro que levou na cabeça. O autor do disparo foi o próprio pai da criança. O caso aconteceu em Canarana, Mato Grosso.

O menino havia sido transferido para o hospital de Cuiabá desde a última quarta-feira (4), mas não resistiu. O corpo deve ser transladado para Canarana e o sepultamento deve acontecer nesta quarta-feira (11).

O garoto foi baleado pelo pai, Lucas Diniz da Silva, de 27 anos, há uma semana. O homem atirou nos dois filhos, de 3 e 4 anos, e se matou em seguida.

Segundo a Polícia Civil, ele teria cometido o crime por vingança depois que foi preso por ter agredido a ex-mulher dele, mãe das duas crianças.

Após ser solto, Lucas foi até a casa da ex-mulher e pediu que os filhos dormissem com ele naquela noite. Com as crianças em casa, o homem começou a mandar mensagens ameaçadoras para a mulher. Nas mensagens ele também mandou fotos de uma arma.

A ex-sogra, então, chamou a polícia. Quando os policiais chegaram na casa, ouviram barulhos de tiro e entraram na residência. As duas crianças estavam deitadas na cala com o pai e todos estavam feridos com tiros na cabeça. A menina de 4 anos morreu enquanto era socorrida para um hospital.