Menino ganha videogame após dois meses juntando latinhas para comprá-lo

A história de um menino, de 7 anos, que recolhia latinhas nas ruas para juntar dinheiro e comprar um videogame viralizou nas redes sociais. Após tomar conhecimento, o dono de uma loja se sensibilizou com o relato e doou o equipamento para a criança, nessa quarta-feira (20). As informações são do Portal G1.

O caso ocorreu em Cubatão-SP. De acordo com a mãe, Anny Júnia Mendes Pereira, de 26 anos, o filho sempre quis ter um videogame. No entanto, devido à pandemia, o padrasto dele perdeu o emprego, e a família, que morava de aluguel, passou a viver com a avó do garoto.

Anny contou que o filho sempre foi muito compreensivo e entendia a situação. O garoto descobriu que uma tia do padrasto dele era catadora de latinhas e decidiu que iria fazer o mesmo para juntar dinheiro e comprar o videogame.

A criança pediu a ajuda da mãe para pegar as latinhas no bairro. Os dois também receberam o auxílio de colegas e vizinhos. Após dois meses, amigos da família publicaram a história do menino nas redes sociais, para ver se alguém poderia ajudar com a doação de latinhas ou até de um videogame usado.

Com a repercussão da história, o dono de uma loja de videogames em Praia Grande doou um videogame seminovo para o garoto.

A criança recebeu o videogame, além de jogos, nessa quarta-feira (20). A família recebeu doações de alimentos, e o menino ainda ganhou uma bolsa para fazer aulas em uma escolinha de futebol em Santos, cidade vizinha a Cubatão.