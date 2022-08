Menino é resgatado do buraco, mas morre a caminho do hospital

O resgate durou mais de 16 horas, e os socorristas tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu na unidade hospitalar

Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, não resistiu e morreu após cair em um buraco de 8 metros, onde ficou preso por 18 horas, em Carmo do Paranaíba. O óbito foi confirmado pela Prefeitura do município na manhã desta segunda-feira (22).

Depois de ser retirado do buraco pelo Corpo de Bombeiros, em um resgate que durou mais de 16 horas, Pedro foi levado para uma unidade hospitalar. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu na unidade.

O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local do acidente há uma obra, onde a criança costumava brincar. A suspeita é que o terreno não estava cercado ou sinalizado. O trabalho de resgate foi iniciado por volta das 17h de domingo (21) e era classificado pelos bombeiros como “meticuloso”, pois havia risco de desabamento de terra, já que é uma área de aterro e, por isso, há maior instabilidade do solo. A mãe de Pedro, Paloma Barbosa, acompanhou todo o resgate.