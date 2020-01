Menino é resgatado após três dias trancado em barracão

PUBLICIDADE 

Neste sábado (4), um menino de 11 anos foi resgatado pelo Conselho Tutelar trancado dentro de um barracão. Ele estava sozinho, sem água e alimentos, numa casa considerada insalubre. O pai da criança foi preso neste domingo (5), por cárcere privado e abandono de incapaz.

O caso ocorreu em Goiânia-GO. O menino relatou ao Conselho Tutelar que ficava até três dias sozinho dentro de casa sem água ou alimento, enquanto o pai dormia fora, geralmente aos finais de semana. Nesse período,os vizinhos alimentavam o menino pela janela.

A polícia não divulgou o nome do pai da criança, mas informou que ele foi preso enquanto trabalhava em um lava a jato próximo à residência da família. De acordo com o relato do homem à polícia, ele trancava o filho por questões de segurança. Pai e filho são retirantes do Tocantins, estado onde a mãe da criança reside.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou sobre uma criança de 11 anos trancada em um barracão em condições nocivas à saúde. Foi preciso arrombar a porta da casa para resgatar o menino, que mora num lote junto com outros cinco barracões.

A criança está sob a guarda de um parente do pai, de acordo com o Conselho Tutelar.