Menino é baleado enquanto brincava na varanda de casa 

Nesta quarta-feira (25), um menino de 10 anos foi baleado enquanto brincava na varanda de casa. Ele está internado no hospital. A bala ficou alojada no crânio, mas de acordo com a polícia, a criança está consciente.

Segundo a ocorrência, a mãe acredita que o filho foi vítima de bala perdida. A família não sabe de onde partiu o disparo.

De acordo com o hospital, a criança foi atingida na testa e o projétil permanece alojado no crânio. A polícia está investigando o caso, que ocorreu em Vila Velha-ES. Ninguém foi preso.