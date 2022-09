Menino de 8 anos acha figurinha de ‘ouro’ de Neymar no primeiro pacote e decide vender item

A mãe do garoto disse que ele resolveu vender o item de colecionador. O valor, que ainda não foi definido, será investido na educação de Enzo

O paraibano Enzo Lucena, de 8 anos, ficou surpreso quando abriu o primeiro pacote de figurinhas do álbum da Copa do Mundo no Catar. É que logo de cara, ele achou o item mais raro, a figura dourada de Neymar Jr, que chegou a ser anunciada para venda na internet por R$ 9 mil.

“Eu fiquei feliz quando ganhei, pensei que era uma normal. Quando cheguei em casa, a gente olhou na internet e viu que essa figurinha era lendária”, lembrou o garoto de quando abriu o pacote de figuras onde mora, em Patos, no Sertão da Paraíba.

A euforia foi tanta, que Enzo desistiu de colar a imagem do ídolo no álbum.

“Quando abriu o primeiro [pacote], a primeira figurinha que saiu foi essa de Neymar. Eu cheguei em casa, não sabia onde colar, aí fui pesquisar porque a gente ficou com medo de colar”, explicou Dannuza Lucena, mãe de Enzo.

Cai valor de venda da figurinha de Neymar



Com preço sugerido de até R$ 9 mil em um site de compra e venda na internet, a figurinha dourada do tipo Legends (lendas, em inglês) de Neymar, se tornou rara e quase impossível para os colecionadores do álbum da Copa do Mundo no Catar.

Só que pouco mais de 10 dias do lançamento do álbum, atualmente, o item pode ser encontrado por R$ 1.000.

A explicação é que com mais figurinhas ‘lendárias’ nas mãos de colecionadores espalhados pelo Brasil, é possível comprar o item na internet por valores mais baixos.