Menino de 5 anos mata irmã a tiros com arma do pai

Na tarde do último sábado (24), uma menina de 2 anos morreu após ser baleada pelo irmão, de 5. O caso aconteceu no estacionamento de um supermercado, no Paraguai.

De acordo com a polícia local, o pai da menina é sargento e sua arma estava no porta luvas do carro. Ele saiu para fazer comprar e deixou as duas crianças dentro do veículo.

O filho mais velho encontrou a arma e atirou na irmã. Os guardas do estabelecimento alertaram o casal sobre o barulho do disparo dentro do carro.

Quando voltaram para o carro encontraram a filha ferida. A menina foi levada para o hospital, mas chegou ao local sem vida.

Autoridades investigarão a tragédia.