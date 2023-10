Menino de 4 anos morre após disparo de espingarda efetuado pela irmã de 7 anos

O incidente ocorreu na casa em que viviam com seus pais

No último domingo (22), um menino de 4 anos, identificado como Jadson Pereira Santana, perdeu a vida após ser atingido por um disparo de espingarda efetuado por sua irmã de 7 anos.

Informações iniciais indicam que o pai das crianças estava ensinando à filha mais velha como manusear a espingarda, quando um dos tiros acidentalmente atingiu o peito e o braço do pequeno Jadson, levando-o a óbito instantaneamente.

Os pais das crianças foram ouvidos pelas autoridades na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e foram liberados. O caso está sendo minuciosamente investigado pela polícia local. A espingarda envolvida no incidente, do tipo chumbeira, foi apreendida como parte das investigações.

O corpo de Jadson Pereira Santana foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna, cidade situada na mesma região, para os procedimentos legais.