Menino de 3 anos salva amigo de afogamento em piscina; assista

PUBLICIDADE

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um garoto de 3 anos e 9 meses salva o amigo após ele cair na piscina. O vídeo foi postado nas redes sociais no final de semana e rapidamente viralizou.

O caso ocorreu em Itaperuna, no Norte Fluminense, no início do mês de agosto. O pequeno Henrique, de 3 anos e 6 meses, filho do caseiro da propriedade, estava brincando na beirada da piscina e acaba caindo, ao tentar pegar um brinquedo na água.

Arthur, que também brincava próximo ao local, vê o amigo se debatendo na água e se esforça para ajudá-lo. Após algum tempo, o garoto consegue puxar Henrique e enfim salvar o coleguinha.

“Foi tudo muito rápido. Deixei ele brincando no gramado e fui para a frente da casa pegar um negócio. Quando eu voltei, ele já tinha tirado o amiguinho, que estava chorando do lado de fora da piscina. Eu não entendi o que estava acontecendo até o Henrique falar ‘O Arthur me salvou! O Arthur me salvou!’ . Aí que eu me lembrei das câmeras e fui olhar como foi a situação. Foi coisa de Deus”, relatou a mãe de Arthur, Poliana Console de Oliveira, ao Portal G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do momento da queda de Henrique na água até o salvamento passaram cerca de 10 segundos. Instantes que, para quem assiste as imagens, parecem uma eternidade.

Após o caso repercutir, o pequeno Arthur, que sonha em ser policial, recebeu uma homenagem da Polícia Militar. Arthur faz parte do grupo de risco para a Covid-19, já que tem asma e outros problemas respiratórios.