Menino de 3 anos é encontrado morto com sacola na cabeça em MT

Menino de 3 anos foi encontrado morto com uma sacola na cabeça em Cuiabá nesta ultima terça-feira (28)

Menino de 3 anos foi encontrado morto com uma sacola na cabeça em Cuiabá nesta ultima terça-feira (28). Os pais da criança resgataram o menino, porém ele já chegou no hospital sem vida. A suspeita é que a criança morreu asfixiada enquanto brincava.

De acordo com a Polícia Civil, os próprios pais resgataram o menino ao encontrá-lo caído dentro de casa com a sacola na cabeça e o encaminharam ao hospital. No entanto, a vítima já estava sem vida.

Equipes do Pronto Socorro do Hospital Municipal realizaram massagem cardíaca e outras técnicas de salvamento, porém, sem sucesso.

Segundo a polícia, a criança não tinha sinais de lesões. O corpo foi encaminhado para necropsia.