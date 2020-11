Menino de 2 anos é chicoteado após quebrar capa de celular e cartão de crédito

PUBLICIDADE

Um menino de 2 anos foi encontrado com marcas de violência por todo o corpo. A suspeita de ter cometido a agressão é uma sobrinha do proprietário da casa em que a família da vítima mora. De acordo com a polícia, a criança teria quebrado a capa de um celular e um cartão de crédito da mulher.

O caso ocorreu em Warnes, na periferia de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia). As imagens da punição repercutiram nas redes sociais e acabaram levando a polícia a investigar o suposto crime de agressão.

No dia do ocorrido, o menino havia sido deixado sob os cuidados da irmã mais velha, uma adolescente de 13 anos, já que a mãe teria saído para trabalhar. Na sequência, a agressora, que é sobrinha do proprietário da casa, iniciou as agressões, usando um fio para chicotear a criança.

Com a repercussão do caso, o ministro do Interior Eduardo del Castillo pediu para que o caso fosse investigado com rigor. Duas pessoas foram presas.