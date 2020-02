Menino de 12 anos faz cadeira de rodas de brinquedo para cadela de estimação

PUBLICIDADE 

Dylan Turney, de 12 anos, decidiu fazer uma cadeira de rodas com blocos de montar para a sua cachorrinha quando percebeu que ela não conseguia andar.

A cadelinha Gracie passou por maus momentos em sua vida. Quando nasceu, ela foi abandonada por seus donos na rua. Entre os motivos, o mais provável é que eles a deixaram porque ela não tinha as patas da frente.

Ao chegar em um consultório veterinário, a filhote não tinha pelos ao redor dos olhos e estava com larvas por todo o corpo.

Foi então que a cadela foi adotada pela família Turney, que possui um abrigo para animais. Eles já adotaram outros dois pets que também têm dificuldades para andar.

No caso de Gracie, como era muito pequena, ela não podia usar uma cadeira de rodas tradicional. Assim, precisava de uma solução rápida para que pudesse se locomover melhor.

Para resolver o problema, Dylan pegou os blocos de montar que estavam espalhados pela casa e resolveu transformá-los em uma cadeira de rodas improvisada.;

Após algumas semanas, Gracie já estava andando e correndo com a ajuda do presente. Com o tempo, o pet foi crescendo e o menino colocou rodas maiores na cadeira de rodas.