Menino de 10 anos morre após levar choque elétrico em muro de prédio em GO

“Ela pegou nele, sentiu que ele estava tomando choque e gritou: ‘corre, que o Geovan ta desmaiado, levando choque'”, contou a mãe do menino

Um menino de 10 anos foi eletrocutado no muro da casa em que morava em Goiânia. A morte foi registrada na tarde desta quarta (1) no bairro de Parque Anhanguera.

Segundo a família de Cícero Geovan da Costa, o garoto estava jogando no celular quando perdeu a partida e, chateado, foi se encostar para chorar no muro do conjunto de kitnets em que vivia e acabou encostando em uma caixa de metal, que estava energizada. Ele foi encontrado por uma prima, que o viu desmaiado.

“Ela pegou nele, sentiu que ele estava tomando choque e gritou: ‘corre, que o Geovan ta desmaiado, levando choque'”, contou a mãe do menino, Cícera da Costa, em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás.

O garoto foi solto pelos familiares com ajuda de uma toalha e o Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta da 12h15. “Após mais de 40 minutos de trabalho de reanimação, inclusive com presença de médicos, não foi possível recobrar os sinais vitais da vítima, atestando o óbito”, afirmou o tenente Heitor Braga de Paula em vídeo publicado pela corporação.

Peritos da Polícia Civil foram até o local e identificaram que um fio desencapado dentro da caixa estava em contato com a porta de ferro, o que serviu como condutor de energia. Agora, a família espera levar o corpo da criança de volta para a cidade natal dele, Exu (PE), para o enterro.