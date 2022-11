Menino de 10 anos é asfixiado por amigo

O desaparecimento de Ryan foi comunicado na sexta-feira (18). O amigo do menino, acusado do crime, confessou o ato.

Ryan Rodrigues tinha dez anos e vivia uma infância feliz quando foi assassinado pelo próprio amigo, seu corpo foi encontrado neste domingo (17), em Tangará da Serra, Mato Grosso.

Áudios que o menino mandou para a avó antes de sumir foram revelados pelo G1. “Oi vó bença, como vocês estão? Então vó, vou passar o fim do ano com você, guarda picolé para mim”, disse.

“O pé está carregado de amora, vai ter bastante coisa para você comer. Os homens vão colocar internet aqui em casa. E sua mãe, está bem?”, respondeu a avó.

A Polícia Civil, responsável pelo caso, informou que a tia do jovem registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, momento em que as buscas começaram. Foram usados drones e câmeras de segurança foram solicitadas na busca pelo menino.

O desaparecimento de Ryan foi comunicado na sexta-feira (18). O amigo do menino, acusado do crime, confessou o ato.

“Surgiu algumas contradições do amigo que tinha visto Ryan por último. A princípio, ele convidou o Ryan para tomar banho no córrego e disse que a motivação seria um possível bullying, mas isso não está claro. Ele possivelmente afogou o Ryan e deu duas pedradas na cabeça dele. Depois, arrastou o corpo do garoto por 12 metros na mata”, disse Gustavo Espíndula, delegado do caso, ao G1.

A motivação do crime ainda será investigada.