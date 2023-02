Menino de 1 ano e 4 meses pesa 27 quilos

Após tomar conhecimento do caso viral, autoridades da Saúde da Indonésia decidiram acompanhar Kenzi de perto

O bebê, de 1 ano e 4 meses, pesa nada menos que 27 quilos, 17 quilos acima da média esperada para a idade.

Muhammad Kenzi Alfaro está usando roupas do pai, que tem 41 anos. O peso da criança está adequado para uma criança de 8 anos. A sua fralda é GGGG, mas, como o tamanho não é facilmente encontrado nas lojas, o menino só usa o produto ao dormir, a fim de economizar. Além disso, o carrinho de bebê que a família pretendia usar não suporta o seu peso.

Imagens do enorme bebê se tornaram virais mostrando sua mãe, Pitriah, enquanto o ajudava a se sentar na casa da família em Bandung (Java, Indonésia).

“O corpo do pai é pequeno. As roupas servem nao apenas para ele, mas também para o meu filho”, declarou Pitriah.

Após tomar conhecimento do caso viral, autoridades da Saúde da Indonésia decidiram acompanhar Kenzi de perto. Ele fará uma bateria de exames no Hermina Bekasi Hospital, que está pensando em medidas para que o bebê emagreça assim que for encontrada a causa do sobrepeso.