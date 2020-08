Menino acorrentado que sobrevivia comendo ração de animais é resgatado

PUBLICIDADE

Um menino, de 12 anos, foi encontrado em estado grave de desnutrição após ser deixado acorrentado por, pelo menos, dois anos em um galpão, na Nigéria. O garoto foi resgatado por ativistas dos direitos humanos no último domingo (16). Ele sobreviveu comendo a ração das cabras e estava tão fraco que não conseguia se levantar.

A família dele vivia dentro da residência, enquanto ele ficava preso no galpão. O pai vive com três esposas, mas nenhuma das mulheres é mãe do garoto. De acordo com os familiares, a mãe do menino morreu há alguns anos.

Um dos irmãos do garoto afirmou que ele sofre de epilepsia e teria sido acorrentado para não fugir para a rua. Após ser encontrado, o garoto foi encaminhado até um hospital em Birnin Kebbi, onde está internado em estado grave de desnutrição.