Menina que foi atingida por carro desgovernado e saiu andando levou 26 pontos na cabeça em outro acidente

Com apenas 5 anos de vida, a pequena Maria Luiza já viveu emoções para uma vida inteira. No último fim de semana, a criança foi atingida por um carro desgovernado, que era dirigido por um motorista bêbado, e foi arremessada para dentro de um comércio em Bonito (MS).

Apesar das imagens impressionantes, Maria Luiza conseguiu escapar apenas com ferimentos leves. Menos de 24h depois, a criança já estava em casa com a família. Porém, esta não foi a primeira vez que a menina escapa de um grave acidente.

Os pais de Maria Luiza, o técnico em refrigeração, Eliano Gomes dos Santos, e a auxiliar administrativo, Jéssica Lima da Costa contam que há três meses a criança levou 26 pontos na cabeça após o carro em que estava ser atingido por outro veículo conduzido por um motorista embriagado, situação semelhante à vivenciada no sábado (28).

De acordo com a mãe de Maria Luiza, a menina estava dentro do carro da família, estacionado em frente à casa, quando tudo ocorreu, em 30 de outubro de 2022. O pai da menina diz que levaram um susto quando viram o ocorrido.

“Ela estava brincando dentro do carro, o cara bateu atrás do carro e prensou ela entre o volante e para-brisa”, conta.



Com a filha vítima duas vezes de acidentes provocados por motoristas embriagados, os responsáveis se preocupam com a mistura perigosa de direção e álcool. “A partir do momento que eles bebem, eles têm que saber que aquilo é perigoso. Agradeço a Deus por hoje ela estar aqui com a gente. Eu tenho só que agradecer, porque foi muito difícil”, diz a mãe de Maria Luiza.

Entenda o caso

O carro desgovernado atingiu Maria Luiza, na tarde de sábado (28), em Bonito (MS). De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava bêbado e também atropelou um motociclista, de 60 anos, que passava pelo local.

Pelas imagens, é possível ver que o motorista invade a pista contrária e atropela um motociclista. Segundos depois, o motorista invade uma autoescola e, por pouco, não feriu gravemente a menina, que aparece brincando atrás de um vaso de plantas, na entrada do estabelecimento.

Os pais da menina contam que estavam no local, pois o Eliano tem um empresa de refrigeração ao lado da autoescola. “Nós tínhamos acabado de encerrar o expediente e fomos sentar um pouquinho lá na frente”, relata o pai da criança. Segundo ele, o acidente foi muito rápido.

“De repente quando eu vi só deu tempo de sair da frente. Ainda bem que a Maria Luiza estava em cima do alambrado, lançou o alambrado no vidro e arremessou ela para dentro. Na hora bateu um desespero, porque eu pensei que tinha passado por cima dela”, lembra.

Devido ao acidente, os pais afirmam que Maria Luiza sofreu machucados nos braços, nas pernas, e em uma das orelhas, porém nenhuma lesão grave.

“Ela fez raio X, tomografia e não deu nada. Brincou, correu. A noite ela não dormiu bem, toda hora ela acordava, parecia que estava assustada. Hoje ela amanheceu bem melhor”, afirma a mãe da criança.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e estiveram no local do acidente. O suspeito fez teste do bafômetro, que resultou em 0,95 mg/l. Ele foi preso em flagrante.

A PM informou que o motorista provavelmente dormiu ao volante no momento do acidente. Em depoimento, o suspeito disse não se lembrar de nada e que estava bebendo desde às 10h com amigos.

O motociclista foi encaminhado reclamando de dores no peito e com suspeita de fratura no fêmur. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.