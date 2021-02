Menina morre após se enroscar em corda de balanço

Na noite dessa segunda-feira (15), uma criança de 8 anos morreu após se enroscar em um balanço, em Cascavel (PR). O acidente aconteceu durante a tarde e a morte foi confirmada pelo Instituto Médico-Legal (IML). De acordo com informações do G1, a criança enroscou o pescoço em uma corda do balanço na área rural do município, no distrito São João do Oeste. Publicidade “É muito triste. Você faz os planos do filho, faz todos os desejos que ele tem e, infelizmente, sabe que não serão realizados mais”, disse o pai da menina, Vagner Iankoski. Segundo informações de familiares, o acidente aconteceu quando a menina brincava sozinha no balanço da casa da avó, que já encontrou a criança desacordada. O velório foi realizado nesta terça-feira (16) após o IML liberar o corpo. O caso não será investigado pela Delegacia de Homicídios de Cascavel, que informou que morte foi causada por um acidente. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE