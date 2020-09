Menina morre afogada em açude

PUBLICIDADE

Na tarde da última quarta-feira (16) uma menina de 10 anos morreu afogada em um açudo no Jardim Itamaraty III, em Poços de Caldas, após desaparecer enquanto passeava de bicicleta com amigos.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros local, amigos de Yasmin Vitoria Tavares Praxedes sentiram falta dela e, com a suspeita de afogamento, a corporação compareceu ao local. “Durante diligências no sítio Córrego do Meio, foi localizado no açude um par de chinelos, onde possivelmente a vítima estaria”, afirmam.

A mãe da menina encontrou o chinelo dela, o que facilitou a busca dos militares. “Um bombeiro militar preparou o equipamento de mergulho autônomo e outros dois bombeiros militares iniciaram as buscas com a técnica de pistão. Após realizar a busca por boa parte da extensão do açude, o corpo foi encontrado”, completa o responsável pela corporação. Ela permaneceu submersa até ser encontrada. A Perícia Técnica foi acionada.