Menina escreve ‘fora Bolsonaro’ em coreano durante matéria da Globo e viraliza na Web 

Durante uma reportagem exibida no Jornal Hoje, da Rede Globo, uma estudante acabou deixando um recado que viralizou na web. A menina escreveu em coreano a frase “fora Bolsonaro”.

A reportagem abordava o aumento das aulas de coreano no país, influenciada sobre a ascensão do K-Pop (pop coreano). Alguns portais de notícia confirmaram o recado da jovem, mas alegaram que ela escreveu através de fonemas. Ou seja, ela utilizou símbolos que representam os sons.

A escola que foi mostrada fica no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Na web, a frase escrita no quadro e o rosto ‘malicioso’ da jovem viraram memes.

Olha a cara dela após escrever Fora Bolsonaro eu coreano pic.twitter.com/BLtNxTljTe — hitler_comunista (@ComunistaHitler) January 15, 2020

A guria escreveu em coreano "fora Bolsonaro" em plena TV aberta….

Os minions choram!😉 pic.twitter.com/HBhCrxKoFC — Anthony GG (@Anthony12032302) January 15, 2020

A MENINA ESCREVEU NA LOUSA "FORA BOLSONARO" NA REPORTAGEM SOBRE AULA DE COREANO DO JORNAL HOJE SOCORROOO pic.twitter.com/CV6PzgNdbb — Sofredora (@KarenLuizaM) January 14, 2020