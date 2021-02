Menina enrola 150 brinquedos no cabelo e mãe demora 20 horas para retirar as peças

PUBLICIDADE

Na última semana uma norte-americana passou por uma situação inusitada ao ter que retirar cerca de 150 pequenos brinquedos presos no cabelo da filha, de seis anos. Lisa Hoelzle usou suas redes sociais para contar a história, que já tem mais de 200 mil compartilhamentos.

Lisa, mãe de uma casal de gêmeos, disse que uma das crianças foi até ela avisando que tinha algo preso no cabelo da irmã mais velha. A menina estava com os brinquedos presos no cabelo.

“Foi o meu pior pesadelo enquanto mãe até hoje”, disse a mãe ao Good Morning America. O brinquedo, chamado Bunchems, são bolas coloridas feitas de um material que se assemelha ao velcro e que permitem as crianças a ‘fazerem construções’. “Ela tinha cerca de 150 coisas dessas em camadas e emaranhadas no cabelo”, descreve. “Demorei cerca de três horas para tirar 15!”, disse Lisa, que ficou feliz por ter conseguido evitar cortar todo o cabelo da filha.

“Depois de 20 horas, consegui tirar todas, com muita perda de cabelo”, disse. “Em seguida, gastei uma hora ou mais na banheira, usando condicionador para pentear os nós”. A mãe ainda brincou, dizendo que estava mais preocupada com a situação do que Abigail. “Nunca esqueceremos experiência traumática”, brincou.

“Não sou aquela mãe que vai culpar a empresa de brinquedos e [dizer], ‘coitada de mim’ … Mas isso já aconteceu com muitas outras pessoas”.