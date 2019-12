Menina engasga com chiclete em hospital e morre

PUBLICIDADE 

Nesse domingo (29), uma menina de três anos morreu após engasgar com um chiclete em um shopping. Maria Alice estava na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Segundo o Shopping Ilha Plaza, os avós da menina estavam com ela no momento do incidente. Brigadistas do estabelecimento comercial fizeram o atendimento de emergência e acompanharam Maria Alice no encaminhamento para o Hospital Evandro Freire.

Segundo o shopping, ela chegou com vida à unidade de saúde e ficou em observação no CTI, mas não resistiu.