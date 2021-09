Menina é agredida com barra de ferro após pegar salsicha na geladeira

Após ser agredida com a barra de ferro, a vítima teria voltado para casa da mãe, no final da tarde, e avisado sobre as agressões causadas pela madrasta

Na segunda-feira (27), um menina que não teve sua idade revelada foi agredida pela madrasta após ir até à geladeira e pegar uma salsicha para um lanche. O caso aconteceu em Dourados (MS). A ocorrência foi relatada pela mãe da vítima, de 32 anos, nesta terça-feira (28). De acordo com ela, a filha teria ido passar o final de semana na casa do pai e da madrasta. Após ser agredida com a barra de ferro, a vítima teria voltado para casa da mãe, no final da tarde, e avisado sobre as agressões causadas pela madrasta. Conforme o boletim de ocorrência, mãe e filha foram até o conselho tutelar, que as orientou sobre a necessidade do registro policial. Aos policiais, a mãe contou que o pai da menina teria presenciado todas as agressões, “mas não fez nada a favor”. O caso foi registrado como “lesão corporal dolosa”.