Menina de quatro anos segura barata nas mãos e viraliza nas redes

Uma menina de quatro anos viralizou nas redes sociais após mostrar que é apaixonada por insetos, especialmente por baratas. Carolina Oliveira de Moraes mora em Belém, no Pará, e publicou um vídeo de sua visita ao museu Planeta Inseto, em São Paulo. O vídeo atingiu a marca de um milhão de visualizações. Na visita ao museu, Carolina pegou uma barata nas mãos e disse "linda".

‘A dor que eu sinto é inexplicável’, afirma Abilio Diniz sobre morte do filho

Brenda Lopes Oliveira de Moraes, de 29 anos, mãe da menina, relatou ao UOL que lê artigos sobre os insetos para poder alertar a filha sobre os quais são perigosos encostar. No seu perfil do TikTok, o vídeo da visita de Carolina ao museu Planeta Inseto já conta com 215,2 mil curtidas e 2559 comentários.