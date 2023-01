Menina de 8 anos com autismo é vítima de estupro

O suspeito e alguns familiares da vítima foram ouvidos na Central de Flagrantes nessa terça-feira (17)

Um homem de 39 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável no bairro Torquato Neto, Zona Sul de Teresina. Segundo a polícia, o crime teria acontecido na segunda-feira (16) e foi denunciado nesta terça (17) após um áudio gravado pela criança, no qual ela explicava o que o seu padrasto teria feito com ela.

“A menina tem autismo e contou para a avó o que tinha acontecido. A avó pediu que ela gravasse um áudio com tudo que tinha acontecido para levar pra polícia ”, disse o subtenente Araújo, coordenador do 17º Batalhão da Polícia Militar.

Ainda segundo a polícia, a criança não mora com a mãe e o padrasto, e sim com a avó. Mas as residências são próximas uma da outra e a menina transitava entre as casas.

O suspeito e alguns familiares da vítima foram ouvidos na Central de Flagrantes nessa terça-feira (17). Conforme o delegado Mauro André, o homem continua preso e o caso será encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).