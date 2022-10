Menina de 5 anos teve dedo do pé amputado em escada rolante

‘A cena dela gritando não sai da minha cabeça’

Era para ser um passeio divertido entre pai e filha em um shopping de Dourados (MS), mas a família do bancário Fagner Pacheco foi surpreendida quando a filha, de 5 anos, teve o dedo do pé esquerdo amputado em um acidente em uma escada rolante.

O pai relatou que a menina teve o pé “engolido” pela escada rolante. A garota estava com uma sandália de borracha, do tipo “Crocs”. O acidente aconteceu por volta das 20h30 de sexta-feira (21).

“Estava descendo a escada rolante com a minha filha quando o sapato dela foi engolido. A escada não travou e eu comecei a gritar, mas o dedo dela já tinha sido amputado no ato. A cena dela gritando não sai da minha cabeça, não desejo isso para ninguém”, lamentou.

Muito abalado, Fagner alega que a filha não recebeu assistência do shopping durante o acidente. “Não recebemos nenhuma assistência, eu tirei a minha própria camisa para estancar o sangue da minha filha e fiz todos os procedimentos de primeiros-socorros. Um bombeiro do shopping chegou um tempo depois e me deu algodão. Até o momento ninguém entrou em contato para saber como ela está”.

A menina foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital da cidade. Ela passou por uma cirurgia de amputação e se recupera em casa.

O bancário ainda alega que encaminhou uma mensagem para o estabelecimento comercial, mas não obteve resposta. “Não entraram em contato nos oferecendo uma dipirona”.