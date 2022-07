Menina de 5 anos morre no Pará após ser atingida por linha de pipa com cerol

Na tarde desta quinta-feira, 7, uma criança de cinco anos morreu após ser ferida por uma linha de pipa com cerol

Na tarde desta quinta-feira, 7, uma criança de cinco anos morreu após ser ferida por uma linha de pipa com cerol. O caso aconteceu no bairro do Paar, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

A criança, identificada como Yasmin da Rocha, estava na garupa de uma bicicleta indo comprar açaí com o pai. No caminho, ela foi atingida pela linha.

Um familiar chegou a levar a criança até uma unidade de pronto atendimento mais próxima, contudo ela já chegou morta ao local.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente envolvido no caso, que estava empinando pipa com a linha chilena, foi apreendido e encaminhado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).

Lei proíbe uso de cerol no Pará

Em junho de 2022, o governador Hélder Barbalho sancionou a lei que proíbe o uso, armazenamento, fabricação e venda de linhas com cerol no Pará.

Essa medida visa prevenir os constantes acidentes com pedestres, condutores de moto e ciclistas. Além do risco de ferimento em pessoas que entram em contato com a linha, o fornecimento de energia pode ser prejudicado.

Fica proibido o uso de linhas cortantes compostas de vidro moído conhecidas como cerol, linha chilena e similares.