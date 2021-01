Menina de 5 anos morre após cair da cama em abrigo

PUBLICIDADE

Uma menina, de 5 anos, veio a óbito após cair de uma cama em um abrigo municipal, na madrugada desse domingo (3).

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, os funcionários do abrigo chegaram a verificar a situação da criança após a queda. No entanto, a criança voltou a dormir.

No domingo (3), a diretora do abrigo acionou o socorro médico, após perceber que a criança não estava reagindo. A menina foi internada, mas não resistiu e morreu na mesma noite.

O abrigo municipal Lar Pequeno Príncipe fica localizado em Cláudia, a 566 km de Cuiabá-MT. Além da menina que faleceu, outras 7 crianças estão abrigadas na unidade.

Uma perícia, realizada pela Politec, deve determinar a causa da morte da vítima.

A menina estava no abrigo há 3 anos, chegou a ser adotada temporariamente por uma família, mas em novembro de 2020 havia retornado.