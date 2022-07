Menina de 5 anos achada morta com irmão tinha sinais de violência sexual no corpo

Segundo o delegado Danilo Wendell, a menina Ayla Luciene Jesus Nunes, 5 anos, achada morta com irmão, tinha sinais violência sexual no corpo

Segundo o delegado Danilo Wendell, a menina Ayla Luciene Jesus Nunes, de 5 anos, achada morta com irmão, tinha sinais violência sexual no corpo. O corpo do irmão, Luiz Otávio Nunes Reis, de 7 anos, foi encontrado nos fundos da casa, em Bonópolis, no norte de Goiás.

A menina foi achada numa mata a 200 metros da residência. O delegado contou que tem um suspeito de matar as crianças.

Policiais civis e militares fazem buscas na zona rural da cidade desde quarta-feira, 6, quando os corpos foram achados.

“O suspeito não tem parentesco com a família das vítimas. Ele é da zona rural e anda com frequência na cidade. Os dois irmãos foram mortos com golpes de faca na garganta, mas o menino não tinha sinais de abuso sexual”, esclareceu Danilo Wendell.

O delegado contou ainda que a mãe estava trabalhando no horário do crime, por volta de 16h, e os meninos estavam sozinhos em casa. Geralmente, eles eram cuidados por vizinhos enquanto a mulher estava fora. Mas no dia do crime, nenhum vizinho ouviu gritos, conforme o delegado.

A vizinha Maria Menezes Rodrigues disse que viu um homem da casa com um saco nas costas e sumiu, mas na hora, ela não pensou que pudesse ser o corpo da menina.

Uma tia dos irmãos contou que conhece o suspeito, mas que vizinhos já viram o homem pegando carona com um rapaz há uns dias e ele costumava beber nos bares da cidade.