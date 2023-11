Menina de 4 anos morre após ser esmagada por trator em MS

O incidente ocorreu em uma fazenda no distrito paraguaio de Colônia Rinconada, situado em Bella Vista Norte, município próximo a Bela Vista

Uma tragédia ocorreu na tarde de segunda-feira (20), quando uma menina de 4 anos perdeu a vida após ser atropelada por um trator dirigido por seu próprio pai. O caso aconteceu em Mato Grosso do Sul, Brasil.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a criança estava na cabine do trator com seu pai quando, lamentavelmente, escorregou e caiu sob o veículo. Nesse momento, uma das rodas traseiras passou sobre a cabeça da criança, resultando em sua morte instantânea.

O médico legista indicou que a criança sofreu um “choque neurogênico por esmagamento” e apresentava ferimentos pelo corpo, incluindo uma fratura em uma das clavículas.