Menina de 3 meses morre de coronavírus no Ceará

Na última sexta-feira (3), uma menina de 3 meses faleceu após contrair o novo coronavírus em Iguatú, no interior do Ceará.

A recém-nascida estava internada desde o dia 30 de março e apresentava dificuldades respiratórias. Ela não resistiu as complicações com bronquite e pneumonia. A Secretaria de Saúde confirmou o resultado positivo para coronavírus.

A criança apresentou os primeiros sintomas no dia 5 de março, foi levada ao hospital e retronou para casa com a orientação de uso de antialérgicos e vitaminas.

Segundo os pais da criança ninguém suspeitou que pudesse ser coronavírus já que a bebê apresentava problemas desde o nascimento. Ela tinha Síndrome de Bartter, uma alteração nos rins que afeta a taxa de potássio no sangue.

Os pais contaram que tomaram cuidado com a exposição da criança na rua. “Quando a gente se deslocou para ir para Fortaleza [para o tratamento da Síndrome], no dia, ela não teve contato com ninguém. A consulta dela foi à tarde, mas estávamos só eu e ela. Eu fiquei na casa de uma colega até a hora da consulta pra gente não ficar exposta na rua”, conta a mãe.

Quando voltaram de fortaleza a menina piorou e suas dificuldades aumentaram. Os pais procuraram uma UPA, onde a menina foi entubada. “Depois que entubaram, ela teve três paradas cardíacas e saiu uma secreção como se fosse sangue”, disse um familiar.