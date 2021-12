Menina de 3 anos morre atropelada por caminhonete

Na tarde de quarta-feira (1°), uma menina de 3 anos morreu atropelada por uma caminhonete em Curitibanos (SC). O veículo também colidiu contra uma residência de madeira. De acordo com o 1º tenente do Corpo de Bombeiros Militar Mauricio de Souza, a equipe de socorristas encontrou a criança morta no colo da mãe. Ainda conforme os Bombeiros, o condutor da caminhonete não ficou ferido. Não há informações sobre a dinâmica do atropelamento.