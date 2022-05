Menina de 3 anos morre após ser picada por escorpião em Mato Grosso do Sul

O estado de saúde dela era instável e o quadro foi se agravando ao longo da noite, com queda acentuada de saturação

Uma menina de três anos morreu na cidade de Paranaíba (MS) após ser picada por um escorpião no quintal de casa. O caso foi confirmado à reportagem pela Santa Casa de Paranaíba, hospital que recebeu a criança após a picada.

De acordo com a direção do hospital, a menina teria dado entrada com o ferimento no pé e sido medicada com soro antiescorpiônico menos de 30 minutos após ser ferida pelo animal, na última quinta-feira (28).

O estado de saúde dela era instável e o quadro foi se agravando ao longo da noite, com queda acentuada de saturação.

Uma transferência para a cidade de Campo Grande, a mais de 400 quilômetros de Paranaíba, foi solicitada, mas a menina não conseguiu ser estabilizada para ter condições de ser transportada com segurança, mesmo após receber cinco ampolas de soro.

Ela chegou a ser intubada, mas na manhã da sexta-feira (29) o óbito foi constatado pelos médicos. A identidade da criança não foi revelada.

A direção do hospital também informou que no mesmo dia, um caso semelhante de picada de escorpião ocorreu com outra criança, que foi transferida para Campo Grande e se recuperou horas depois.