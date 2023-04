Menina de 2 anos é internada após colocar pílula de ecstasy no nariz

A mãe conta que a filha deve ter aberto uma caixinha com as pílulas coloridas, confundido com balas e doces, e colocado uma no nariz

Uma menina de 2 anos foi internada em um hospital de Toulouse, no sul da França, depois de colocar um comprimido de ecstasy no nariz. A mãe da criança conseguiu retirar parte da pílula do nariz da pequena. Pela criança apresentar sinais de intoxicação, foi preciso chamar uma ambulância para levar a menina ao hospital. Leia também Contribuinte pode consultar nesta quinta lote residual do IR

Mais de 60 milhões de crianças não foram vacinadas entre 2019 e 2021 devido à pandemia

Este caso foi descrito na revista científica Archives de Pédiatrie. Segundo os autores, outros 80 casos semelhantes já teriam sido relatados na literatura médica. No entanto, nenhum envolvia o nariz como porta de entrada da substância. A criança foi transferida para a UTI do hospital, onde passou por inúmeros exames, incluindo testes de sangue e de urina. Nas amostras colhidas, a única droga encontrada foi o ecstasy (MDMA).